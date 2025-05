Avengers: Doomsday z Peggy czy jednak Kapitan Carter? "To niedoceniana postać"

YouTube/Los Angeles Times

Według doniesień prestiżowego serwisu Deadline sprzed kilku miesięcy w przyszłorocznym Avengers: Doomsday pojawi się zarówno Chris Evans, jak i Hayley Atwell. Warto jednak dodać, że tej rewelacji - przynajmniej na razie - nie potwierdziły obsadowe ogłoszenia związane z nadchodzącym filmem MCU. Brytyjska aktorka daje teraz do zrozumienia, że jest gotowa raz jeszcze wcielić się w Kapitan Carter - to tę wersję postaci (bądź Peggy) możemy zobaczyć na ekranie.

W wywiadzie dla serwisu Den of Geek Atwell stwierdza, że "z przyjemnością" zagra bohaterkę w którymś z nadchodzących filmów: Avengers: Doomsday lub Secret Wars. Później dodaje:

Jest tak wiele rzeczy, które (Peggy - przyp. aut.) mogłaby zrobić, i czuję, że mogę wnieść o wiele więcej do tej postaci, bo sama się rozwinęłam z biegiem czasu. To, co jest wspaniałe w upływie lat i mojej 20-letniej karierze, to rozwój umiejętności. Myślę, że Peggy ma jeszcze ogromny potencjał. To postać bardzo niedoceniana. Kiedy mówi: "Znam swoją wartość i opinia innych nie ma większego znaczenia", to tylko dlatego, że nie dano jej jeszcze takiej platformy, na którą zasługuje – i jaką naprawdę jest w stanie wykorzystać.

Aktorka uzupełnia swoją wypowiedź:

Myślę więc, że naprawdę mogłaby zrobić o wiele więcej, i że ta postać pasuje do współczesnych czasów. Możliwość przeniesienia jej na jeszcze wyższy poziom jako Kapitan Carter byłaby niesamowita. Zwłaszcza po moim treningu do Mission: Impossible. Jestem gotowa – zróbmy to!

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.