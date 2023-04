Star Wars: Ahsoka - kolejna postać z animacji w wersji aktorskiej. Tego bohatera nie oczekiwaliśmy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały promocyjne

Wyciekł opis jednego z zestawów klocków LEGO, który jest związany z serialem Star Wars: Ahsoka. Jest on opisywany słowami: statek Hery Syndulli, czyli oczywiście chodzi o Ducha z animacji Star Wars Rebeliantów. To coś, co wiedzieliśmy od dawna, ale opis figurek zdradza obecność postaci, której nie do końca oczekiwaliśmy.

Star Wars: Ahsoka - jakie postacie?

Z figurek dowiadujemy się, że na ekranie pojawią się Hera, droid Chopper, Quarrie (mechanik z rasy Mon Calamari, też był w animacji), nieznana postać o ciemnej karnacji oraz Jacen Syndulla. To właśnie obecność tej ostatniej postaci to coś, co do tej pory nie wyciekło i z uwagi na jego małą rolę w animacji, raczej mało kto go oczekiwał.

fot. materiały prasowe

Jacek Syndulla w serialu Star Wars Rebelianci był synem Hery i Jedi Kanana Jarrusa. Pojawił się w epilogu finałowego odcinka, gdy był dzieckiem. Jako że Ahsoka rozgrywa się wiele lat później najpewniej będzie już dorosły. Nie wiadomo jednak, kto go gra. Herę ma natomiast gra Mary Elizabeth Winstead. Nie jest też wykluczone,że podobnie jak jego ojciec, będzie wrażliwy na Moc.

W dniach 7-10 kwietnia odbywa się Star Wars Celebration w Londynie. Wówczas poznamy oficjalne szczegóły i być może będzie zwiastun.