Star Wars: Ahsoka - Rosario Dawson o oddaniu swojej roli i chęci ścięcia włosów

fot. materiały prasowe

Star Wars: Ahsoka to formalnie spin-off The Mandalorian. Serial aktorski został zamówiony w trakcie emisji 2. sezonu hitu Disney+. Na ten moment nie znamy daty premiery, a produkcja jest na wczesnym etapie realizacji.

Na Vanity Fair pojawił się obszerny artykuł o Rosario Dawson, w którym aktorka wypowiedziała się między innymi o zaangażowaniu w rolę Ahsoki. Przygotowując się do grania postaci, rozważała nawet ścięcie włosów.

Zawsze chciałam to zrobić. Moja mama ogoliła głowę na 40. urodziny. Ja w tym roku skończę 43 lata. Myślałam o tym, żeby to zrobić, kiedy tylko ruszymy na plan. To będzie naprawdę dobry moment, żeby to zrobić, bo jeśli będzie do bani, to będę miała na głowie cały czas montrale, dopóki moje włosy nie odrosną.

Montrale to puste w środku rogi, obecne u rasy Togrutan, które opadają na delikatne lekku, czyli "ogony" leżące na ramionach Ahsoki. Wymaga to złożonej pracy charakteryzatorów i to było powodem, dla którego Dawson rozważała ścięcie włosów. Przy The Mandalorian i Księdze Boby Fetta, nie było problemu z chowaniem włosów na czas gościnnych występów. Przy jednak pracy nad solowym projektem, konieczne byłoby inne rozwiązanie. Aktorka wspominała, że spróbują metody, którą wykorzystano przy charakteryzacji Angeliny Jolie do roli Czarownicy - spleciono jej włosy w warkocze i wpychali je do środka pod konstrukcję. Ostatecznie zdecydowano się na skrócenie włosów, które wystarczyło do ułatwienia pracy charakteryzatorom.

Dawson wypowiedziała się też na temat fizycznego aspektu roli i przygotowaniach, aby wyglądała wiarygodnie.

Nie jestem osobą, która lubi ćwiczyć, a jestem po czterdziestce i wchodzę w najbardziej wymagającą fizycznie rolę w moim życiu. Ashoka jest kimś, kto się nie męczy. Nie mogę jej zagrać jak zwykły człowiek. To niezmordowana kosmitka. Jest precyzyjna. Ma mistrzowski poziom. Wyzwaniem dla mnie jest pokazanie i wyrażenie tego... To tak, jakbym niekoniecznie ćwiczyła dla siebie, ale dla Ahsoki i robię to w każdy dzień tygodnia. Jestem jej wielką fanką, więc nie chcę potem oglądać i mówić: "Ta, ręka Ahsoki wydaje się trochę sztywna".

W rozmowie poruszony został też temat wdzięczności za otrzymanie roli. Rosario Dawson mówi o obawach, że jako aktorka po czterdziestce zostanie zapomniana w kontekście ról w dużych franczyzach. Wspomina Carrie Fisher, którą poznała podczas podpisywania roli na jednym z eventów w Cichego. Widziała tłumy ludzi, którzy chcieli ją poznać i zrobić sobie z nią zdjęcie.

Mogę być częścią uniwersum, grupy niezwykłych bohaterów i świata, w którym nawet jeśli się zestarzeję, nadal będę mogła brać w tym udział. To coś wspaniałego. Wiesz, o co mi chodzi? Tak długa żywotność w czymś, to temat często pomijany w mojej branży.

fot. materiały prasowe

W tytułowej roli pojawi się Rosario Dawson. W obsadzie są też Natasha Liu Bordizzo oraz Mary Elizabeth Winstead.

Star Wars: Ahsoka - o czym serial?

Według plotek fabuła ma wychodzić z finału Star Wars: Rebeliantów, w którym Ahsoka wyruszyła na poszukiwanie Ezry Bridgera oraz Thrawna. Z 2. sezonu The Mandalorian wiemy, że Ahsoka poszukuje Thrawna, więc wszystko wskazuje na to, że będzie to aktorska kontynuacja serialu animowanego.

Data premiery serialu nie jest na razie znana.