Star Wars: Ahsoka - nowe szczegóły serialu. Będzie więcej postaci z Rebeliantów

Zdjęcia do serialu Star Wars: Ahsoka rozpoczęły się w maju 2022 roku i potrwają wiele miesięcy. Podczas panelu na Star Wars Celebration pojawili się twórcy oraz obsada. Za sterami stoi Dave Filoni, twórca postaci Ahsoki oraz seriali animowanych Star Wars Rebelianci i Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów.

Star Wars: Ahsoka - nowe szczegóły

Podczas panelu potwierdzono, że Natasha Liu Bordizzo zagra aktorską wersję Sabine Wren. Aktorka pojawiła się na panelu i została świetnie przyjęta przez fanów.

Zaprezentowano też krótki teaser, który nie trafił do sieci. W nim ujawniono, że w serialu role odegrają postacie Hery (widać ją z tyłu, więc nie wiadomo, kto ją gra) oraz Ezry Bridgera (Mena Massoud jest wiązany rolą w plotkach, ale nie ujawniono, czy on go gra). Pojawi się też aktorska wersje droida Choppera, który przybył na panel. Twórcy chcieli pokazać, jak praktycznymi metodami stworzyli droida. Będzie też statek z Rebeliantów, czyli zobaczymy Ducha w wersji aktorskiej.

Twórca zapowiada, że Star Wars: Ahsoka opowiada ciągłą większą historię. Rosario Dawson wspomina, że dzięki fanartowi w sieci i głosowi fanów, że powinna zagrać Ahsokę, tę rolę dostała. W 2017 roku to Boss Logic jako pierwszy wrzucił grafikę z aktorką w tej roli.

https://twitter.com/starwars/status/1530688535572885505

Jest też zdjęcie z panelu (po prawej), które pokazuje, że ciut wydłużono głowoogony Ahsoki.

https://twitter.com/TheStarWarsAcad/status/1530181753457070080

A to ujęcie z teaser z aktorską wersją Sabine patrzącą na mural ze Star Wars: Rebeliantów.

https://twitter.com/starwarstufff/status/1530627790814470145

https://twitter.com/themandalorian/status/1530627226256826368

Star Wars: Ahsoka - premiera w 2023 roku w Disney+.