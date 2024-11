Kompletnie nieznany - pierwsze reakcje na film. Timothée Chalamet dał "występ roku"!

Fot. Materiały prasowe

Niedawno odbyły się pokazy przedpremierowe filmu Kompletnie nieznany, będącego fabularyzowaną biografią o Bobie Dylanie. W roli głównej zobaczymy Timothee Chalameta, który zachwycił dziennikarzy obecnych na seansie. Z ich opinii wynika, że mamy kandydata do Oscara!

Kompletnie nieznany - pierwsze reakcje

Dziennikarz filmowy Scott Menzel jest absolutnie zakochany w występie Chalameta, w którym nie brakuje wszelkich niuansów i maniery przypominającej Boba Dylana. Pochwalił również rolę drugoplanowe - Monicę Barbaro (jako Joan Baez) i Edwarda Nortona (grającego Pete'a Seegera).

- Timothee Chalamet dostarcza występ roku w Kompletnie nieznanym. To prawdziwy popis aktorskich umiejętności, w którym Chalamet nigdy nie pojawia się w swojej naturalnej postaci. (...)

Clayton Davis zwrócił uwagę na to, że Chalamet wciela się w Dylana "z łatwością, ale także z ogromną determinacją". Docenił również Barbaro i Elle Fanning, a także nie krył zachwytów nad reżyserią Jamesa Mangolda oraz piękną scenografią i kostiumami.

- Nieustraszony w pewnych hipnotycznych momentach.

Gregory Ellwood z The Playlist zaznaczył, że Kompletnie nieznany go poruszył - co jest dla niego zaskakujące, bo osobiście nie przepada za muzyką folkową. Stwierdził również, że chciałby zobaczyć spin-off o Joan Baez dzięki znakomitej grze Barbaro.

Pojawiły się również głosy sprzeciwu. David Poland opisuje Kompletnie nieznanego jako film, w którym jest "wszystko i nic" - w negatywnym sensie tego stwierdzenia. Uznał również, że rola Fanning jest "skazana na niedocenienie".

Kompletnie nieznany - premiera w polskich kinach została zaplanowana na 16 stycznia 2025 roku.