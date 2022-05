Gwiezdne Wojny - najlepsze sceny Gwiezdnej Sagi. O ten ranking będziecie toczyć boje

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny mają 45 lat i nadal zajmują wysoką pozycję na liście najpopularniejszych światów popkultury w każdym miejscu globu. Taka okrągła rocznica to dobra okazja, by przyjrzeć się Gwiezdnej Sadze, czyli częściom od 1 do 9, i wybrać najlepsze sceny.

Mamy świadomość, że część z Was najpewniej nie przepada za prequelami, inni nie są fanami sequeli, ale w tym rankingu nie oceniamy filmów jako takich, a poszczególne sceny, które się wyróżniają. Takie, które na długo zapadają w pamięć i pozwalają docenić pracę twórców.

Gwiezdne Wojny - najlepsze sceny sagi

Redakcyjnie wybraliśmy najlepsze sceny ze wszystkich dziewięciu części. Jako że skupiamy się na Gwiezdnej Sadze, pod uwagę nie są brane filmy Łotr 1 i Han Solo oraz seriale The Mandalorian, Księga Boby Fetta i animacje.