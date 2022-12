Star Wars: Ahsoka - serial pokaże epicką walkę na miecze. Alternatywna wersja Zemsty Sithów?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Making Star Wars, czyli najlepsze i najbardziej rzetelne źródło informacji o Gwiezdnych Wojnach, rzuca bomby fabularne na temat Star Wars: Ahsoka. Jest to plotka dość spoilerowa, więc czujcie się ostrzeżeni.

Ahsoka - więcej aktorek w roli

Według informacji Jasona Worda w serialu Star Wars: Ahsoka tytułową bohaterkę zagra kilka aktorek w różnym wieku, nie tylko Rosario Dawson. Mamy zobaczyć Ahsokę w różnych okresach jej życia. Na ten moment nie ma on wiedy, czy Ashley Eckstein pokłada głos młodszej Ahsoce, jak w serialach animowanych. Mamy zobaczyć ją na różnych etapach życia przez motyw świata pomiędzy światami. To miejsce znane z serialu Star Wars: Rebelianci, które prezentuje się tak, jak w poniższym wideo, dając ciekawy potencjał.

Ahsoka - remiks Zemsty Sithów

W związku z tym motywem mamy zobaczyć walkę na Mustafarze znaną z Zemsty Sithów w kompletnie innej odsłonie. Tam też z Anakinem Skywalkerem zmierzy się Ahsoka Tano, nie Obi-Wan Kenobi. Według źródła Warda aktor Hayden Christensen przeszedł szkolenie, aby dobrze wypaść w tej scenie, bo tak jak w filmie, sam odtwarza choreografię walki. Wizualnie ma wyglądać identycznie jak w części III. Ma to związek z tym, że zobaczymy różne alternatywne scenariusze z życia Ahsoki, które ostatecznie prowadzą do tego samego rozwiązania, Jeśli Ahsoka wróciłaby do Zakonu Jedi po tym, jak z niego odeszła w Wojnach Klonów, to ona walczyłaby z Vaderem na Mustafarze. W tej scenie jest młodsza Ahsoka z okresu Wojen Klonów, więc nie będzie to Rosario Dawson, która nadal gra w większości serialu. Ma to wszystko pokazać Ahsoce, że nie jest ona w stanie zmienić swojego przeznaczenia, ale musi je zaakceptować.

Star Wars: Ahsoka - prace na planie trwają. Wcześniej informowano że zobaczymy tutaj nowy, nigdy dotąd nie pokazywany w Gwiezdnych Wojnach rejon galaktyki.