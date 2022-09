Star Wars: Ahsoka - pierwsze zdjęcia. Jest aktorska wersja Sabine!

fot. materiały prasowe

Serial Star Wars: Ahsoka nie doczekał się zwiastuna, ani potwierdzenia pełnej obsady. Twórcy nie ujawnili też, kto zagra Wielkiego Admirała Thrawna, jak fani mieli nadzieję. Podczas panelu pokazano kilka zdjęć, na których widzimy Ahsokę w wykonaniu Rosario Dawson oraz po raz pierwszy widzimy jak Natasha Liu Bordizzo wygląda jako aktorska wersja Sabine Wren. Zapowiedziano też dużo scen akcji z mieczami świetlnymi w wykonaniu Ahsoki.

Star Wars: Ahsoka - zdjęcia

https://twitter.com/KirstenAcuna/status/1568656575564500994

https://twitter.com/sw_holocron/status/1568655891070861312

Na ten moment nie wiadomo, kiedy ruszy promocja, bo wszyscy oczekiwali, że to będzie ten moment, by wrzucić oficjalnie szczegóły i materiały. Niestety Lucasfilm nie podjął takiej decyzji, a Dave Filoni ma więcej czasu, by dopracować swój serial w postprodukcji.

Przypomnijmy, że według ostatnich informacji Eman Esfandi zagra aktorską wersję Ezry Bridgera. Ahsoka ma mieć premierę w 2023 roku w Disney+.