Star Wars: Bucketheads - tak wygląda świetny fanowski serial. Bitwa o Endor z perspektywy szturmowców

fot. materiały prasowe

Bucketheads to fanowski projekt fanów Star Wars, którzy swego czasu stworzyli kapitalny film krótkometrażowy o takim samym tytule. Stał się on niezwykle popularny, więc zdecydowano się zrobić serial fanowski o grupie szturmowców, których poznajemy w czasie Bitwy o Endor. Pierwszy odcinek w epicki sposób odtwarza to, co widzieliśmy na kinowym ekranie i wprowadza widzów w świat serialu. Jest to prolog do historii, którą chcą opowiadać. Śledzimy losy oddziału Nova walczącego z rebeliantami i Ewokami na Endorze.

Bohaterem jest żołnierz, który chce pomścić swoją przeszłość. Odnajduje on zdrajcę, który może przechylić szalę w galaktycznej wojnie. Gdy zjawa z przeszłości nagle znów pojawia się w jego życiu, musi porzucić swoich sojuszników, by wszelkich ocalić.

W planach jest stworzenie 5 odcinków. Prace trwają, ale data premiery nie została ujawniona.

Bucketheads - 1 odcinek

Bucketheads - zwiastun

Buckettheads - galeria

Bucketheads

Bucketheads - film, który wszystko zaczął