KOTOR następnym projektem showrunnerki Akolity? Twórczyni chce opowiedzieć historię TEJ postaci

W minioną środę na Disney+ zadebiutował serial Gwiezdne Wojny: Akolita, za który odpowiada Leslye Headland. Showrunnerka już w poprzednich wywiadach nie kryła się ze znajomością niektórych gier ze świata Star Wars. Chociaż twórczyni liczy na zamówienie drugiego sezonu swojego serialu przez Lucasfilm, to chciałaby również nakręcić inną aktorską produkcję z Gwiezdnych Wojen. Headland w najnowszym wywiadzie dla Omelete przyznała, że jest wielką fanką gier Star Wars: Knights of the Old Republic i chciałaby stanąć na czele projektu, który zaadaptowałby tę historię.

Star Wars: Knights of the Old Republic - Leslye Headland chce stworzyć aktorską wersję

Pierwsza część KOTOR-a została wydana w 2003 roku, a jej akcja rozgrywa się około 4000 lat przed wydarzeniami z oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. Poznajemy historię w czasach Starej Republiki, kiedy to Sithowie byli u szczytu swojej potęgi, prowadząc wojnę z Republiką Galaktyczną.

Headland w rozmowie dodała, że szczególnie zainteresowana jest zaprezentowaniem postaci Kreii, byłej mistrzyni Jedi, która po raz pierwszy pojawiła się w Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords:

Zawsze chciałam stworzyć aktorską wersję gry Knights of the Old Republic i postać Kreii. Myślę, że byłaby to bardzo interesująca historia, którą można zaprezentować na ekranie.

Fani Gwiezdnych Wojen od lat marzą o aktorskiej produkcji adaptującej historię z Knights of the Old Republic. Obecnie powstaje remake gry, za który odpowiada Aspyr Media, Inc. Produkcja powstaje już od kilku lat na PC i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Gwiezdne Wojny: Akolita – dwa pierwsze odcinki są już dostępne od oglądania na Disney+.