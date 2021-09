Star Wars Knights of the Old Republic Remake rzeczywiście powstaje! Zobacz pierwszy zwiastun gry

fot. SIE

Plotki o odświeżeniu kultowego KOTORa pojawiały się w sieci od dłuższego czasu, ale dopiero na wrześniowym PlayStation Showcase zostały one oficjalnie potwierdzone! Star Wars Knights of the Old Republic Remake rzeczywiście powstaje i tworzony jest przez firmę Aspyr we współpracy z Lucasfilm Games i Sony Interactive Entertainment.

Zbyt wielu szczegółów nie ujawniono. Wiemy jednak, że będzie to kompletny, tworzony od podstaw remake, a nie proste podbicie rozdzielczości. Twórcy chcieliby, by przypadł on do gustu zarówno fanom oryginału, jak i graczom, którzy nie mieli z nim wcześniej do czynienia. Gra będzie dostępna na czasową, konsolową wyłączność dla PlayStation 5.

Data premiery Star Wars Knights of the Old Republic Remake nie została jeszcze ujawniona.