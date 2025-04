Zapowiedziano nietypowy crossover. Gwiezdne Wojny nawiedzą świat Monopoly Go

fot. youtube.com

Podczas trwającego w Japonii wydarzenia Star Wars Celebration zapowiedziano nietypową współpracę dwóch kultowych marek: Monopoly oraz Gwiezdnych Wojen. Jej efektem będzie czasowo ograniczone wydarzenie w mobilnej grze Monopoly Go.

W dniach 1 maja – 2 czerwca w grze Monopoly Go na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS pojawią się znani i lubiani bohaterowie z uniwersum Star Wars. Wśród nich zobaczymy m.in. Luke’a Skywalkera, Dartha Vadera, Hana Solo, Yodę, Anakina Skywalkera czy R2-D2. Wystartuje również nowy sezon rozgrywek inspirowany światem Gwiezdnych Wojen, w ramach którego gracze będą mogli zdobywać unikalne, wirtualne przedmioty.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy popkulturowy crossover w Monopoly Go. W 2024 roku odbyło się wydarzenie stworzone we współpracy z Marvelem – w grze pojawili się wtedy m.in. Spider-Man oraz Wolverine.

Na Star Wars Celebration nie zabraknie również innych wieści, które mogą zainteresować graczy. 19 kwietnia mamy dostać tam więcej szczegółów na temat ujawnionej niedawno taktycznej gry Star Wars: Zero Company.