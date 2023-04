Star Wars - dlaczego w Przebudzeniu Mocy zniszczono Hosnian Prime? Jest konkretna odpowiedź

fot. materiały prasowe

W filmie Star Wars: Przebudzenie Mocy Najwyższy Porządek użył swojej superbroni, by zniszczyć Nową Republikę. Wówczas za cel wzięli Hosnian Prime, nie Coruscant i niektórzy twierdzili, że to dziura fabularna tego widowiska. Nowo wydana w USA książka z kanonicznymi informacjami o świecie Gwiezdnych Wojen wyjaśnia, dlaczego akurat ta planeta została wzięta za cel. Star Wars: Timelines to kopalnia nowych detali odnośnie różnych aspektów Star Wars.

Przebudzenie Mocy - dlaczego Hosnian Prime?

Z kanonu wiemy, że Mon Mothma pełniła rolę przywódczyni Nowej Republiki. Po ostatecznym zniszczeniu Imperium podjęła decyzję o tym, że pokojowa galaktyka nie potrzebuje, by rząd miał gigantyczną flotę bojową, więc powoli była ona likwidowana. To wbrew temu, co sugerował film, nie oznacza, że Nowa Republika nie miała żadnych sił obronnych. Co prawda, Mon Mothma do tego dążyła, ale właśnie na Hosnian Prime stacjonowała jedyna flota obronna Nowej Republiki. Tego dowiadujemy się z książki. Dlatego właśnie Najwyższy Porządek wybrał tę planetę za pierwszy cel.

W tych czasach Mon Mothma niestety nie miała Lei do pomocy. Po tym, jak w wyniku politycznego skandalu galaktyka dowiedziała się, że Leia jest córką Vadera, jej dokonania dla Rebelii przestały się liczyć i została zmuszona do wycofania się z życia politycznego.

Najwyższy Porządek biorąc za cel Hosnian Prime zniszczył jedyne siły, które mogły stanowić o jakimkolwiek oporze przed ich ekspansją. Tym samym też zniszczyli galaktyczny rząd i całą siłę polityczną.