Imperator Palpatine - wiek został ujawniony. Kiedy urodził się złoczyńca Star Wars?

fot. Lucasfilm

Do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych trafiła kanoniczna książka Star Wars: Timelines, w której można znaleźć wiele ciekawostek i różnych danych. Wielu najbardziej zainteresował fakt, że po raz pierwszy podano, kiedy urodził się Sheev Palpatine i ile miał lat w czasach pojawienia się w poszczególnych filmach. Autorami książki są Kristin Baver, Jason Fry, Cole Horton, Amy Richau oraz Clayton Sandell.

Imperator Palpatine - wiek

Według książki Sheev Palpatine urodził się na Naboo, więc potwierdzono to, co wiedzieliśmy z prequeli. Przyszedł na świat dokładnie 84 lata BBY (Before Battle of Yavin), czyli przed wydarzenia z części IV. Nowa nadzieja jest datą zerową w kanonie Gwiezdnych Wojen. Oznacza to, że Palpatine pojawił się na świecie po zakończeniu ery Wielkiej Republiki, więc urodził się w epoce nazwanej przez Lucasfilm Upadkiem Jedi.

Wiek Palpatine'a w filmach:

Część 1 - 52 lata

Część 2 - 62 lata

Część 3 - 65 lat

Część 4 - 84 lata

Część 5 - 87 lat

Część 6 - 88 lat

Części IX nie liczy się do wieku Palpatine, bo wówczas jego ciało było klonem. Do tego dość zniszczonym.

Zobacz także: PC Plotka

Najpotężniejsi złoczyńcy Star Wars