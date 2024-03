Star Wars: Rogue Squadron jednak powstanie? Patty Jenkins wznawia prace nad filmem

foto. Disney

Star Wars: Rogue Squadron był ogłoszony kilka lat temu z planowaną premierą w 2022 roku. Potem sytuacja się skomplikowała, gdy reżyserka Patty Jenkins chciała iść pracować nad kolejną Wonder Woman, a złe oceny Wonder Woman 1984 pogłębiły problem. Gdy James Gunn i Peter Safran przejęli DC Studios, projekt Patty Jenkins z Gal Gadot został skasowany. Ze słów Jenkins wynika, że powrót do Rogue Squadron planowany był wcześniej, ale strajk scenarzystów znacznie to opóźnił.

Star Wars: Rogue Squadron powstanie?

W nowym wywiadzie dla Collidera tak reżyserka wyjaśnia sytuację:

- Kiedy opuściłam Star Wars, aby zrobić Wonder Woman 3, pomyślałam, że może do tego wrócę po Wonder Woman 3. Podpisaliśmy umowę, aby do tego doprowadzić, ale myślałam, że najpierw zajmę się Wonder Woman. Kiedy ten projekt został skasowany, wspólnie z Lucasfilmem byliśmy pewnie, że musimy to dokończyć. Sfinalizowaliśmy umowę, gdy wybuchł strajk. Dlatego teraz jestem im winna scenariusz Star Wars. Zobaczymy, co dalej.

Jenkins potwierdza, że prace nad tekstem zostały przez nią wznowione, ale podchodzi do tego ostrożnie i z dystansem, bo po tym czasie, Lucasfilm ma inne projekty w toku, Rogue Squadron nie jest ich priorytetem. Atutem jednak jest to, że studio chce ten scenariusz i definitywnie nie skasowali tego filmu.

- Czeka ich kawał trudnej roboty, bo muszą podjąć decyzję, który film najpierw zrobią. Mają innych reżyserów pracujących nad projektami. Wróciłam do pracy nad Rogue Squadron i zobaczymy, co się wydarzy. Musimy to rozwinąć do poziomu, z którego obie strony będą zadowolone.

Przypomnijmy, że Star Wars: Rogue Squadron miał być filmem wojennym skupiającym się na pilotach myśliwców.