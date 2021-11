Star Wars: Rogue Squadron - inny powód opóźnienia? Duże problemy za kulisami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: materiały prasowe

Oficjalnie informacje o opóźnieniu filmu Star Wars: Rogue Squadron mówiły o tym, że Lucasfilm chce dać czas Patty Jenkins na swobodne opracowanie projektu. Ma ona jednak napięty terminarz, w którym ma w planach także superprodukcje Cleopatra i Wonder Woman 3. Inne plotki mówiły o chęci dopracowania scenariusza, który wymaga dłuższej pracy. Nowe doniesienia pochodzą od Matthew Belloniego z The Hollywood Reporter. Wskazuje on na... powtórkę z rozrywki, czyli problemy w relacji reżyser - producenci z Lucasfilmu.

Według jego źródeł Patty Jenkins była sfrustrowana tym, jak producenci Lucasfilmu chcieli wszystkim kierować z przesadną dbałością o detale. To zmotywowało ją do podjęcia decyzji, by skupić się na innych projektach. Ma nadzieję, że w tym czasie Lucasfilm rozwiąże swoje wewnętrzne problemy. Kłopot w tym, że na tym etapie jest to po raz kolejny powtórka z rozrywki, bo wielokrotnie napływały informacje o konfliktach filmowców z szefową studia Kathleen Kennedy. Można więc domyśleć się, że tutaj również chodzi o nią.

- Oczywiście takie sytuacje nie są nietypowe, ale pod rządami Kathleen Kennedy jest to komicznie ciągle powracający problem. Najlepsi filmowcy chcą zrobić wszystko, aby móc wziąć się za Gwiezdne Wojny. Dopóki nie podpiszą kontraktu i nie doświadczą ciągłej ingerencji producentów w ich pracę. To miało miejsce z twórcami Gry o tron, Davidem Benioffem i Danem Weisem, którzy zostali zatrudnieni, aby stworzyć nową trylogię, ale z tego powodu zrezygnowali. To też miało miejsce z Rianem Johnsonen, scenarzystą i reżyserem Ostatniego Jedi, którego trylogia została odłożona na półkę. Jenkins nie miała zamiaru się opierniczać, a ma inne projekty na czele z Wonder Woman 3 w Warner Bros, w którym może cieszyć się większą wolnością kreatywną - napisał dziennikarz.

Zobacz także:

Te problemy pod rządami Kathleen Kennedy są ciągłe i powracające. Miało to miejsce przy Łotrze 1 (film uratowano w dokrętkach), przy Hanie Solo (zwolniono oryginalnych reżyserów po miesiącach prac na planie) i części IX (zwolniono Colina Trevorrowa po miesiącach prac nad konceptem).

Na razie nie wiadomo, jaki film z Gwiezdnych Wojen dostanie datę premiery w grudniu 2023 roku. Lucasfilm jednocześnie pracował nad kilkoma projektami na raz, a zdjęcia do nowej produkcji mają ruszyć w 2022 roku.