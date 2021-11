Gwiezdne Wojny: były Doktor Who nazywa swoją skasowaną rolę "zmianą w historii franczyzy"

fot. comicbook.com/Materiały Prasowe

Przed premierą Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, krążyła plotka dotycząca tego, że właśnie Matt Smith dostał kluczową rolę w kontynuacji kultowej trylogii.

Doniesienia zostały uznane za fałszywe.

Niedawno aktor potwierdził, że rzeczywiście był brany pod uwagę, zanim jego postać nazwano "przestarzałą". Wtedy też spekulowano, że zagra młodszego klona Imperatora Palpatine'a lub po prostu jego syna.

Choć mężczyzna odmawia ujawnienia tożsamości swojego bohatera, to przyznaje, że jego rola była bardzo ważna.

Nie mogę nic zdradzać, ale to była całkiem fajna rzecz. To był duży, transformacyjny szczegół historii Gwiezdnych Wojen, który po prostu nie doszedł do skutku. To byłaby ogromna zmiana w historii franczyzy... nie było żadnego (testu) kostiumu, ale było kilka spotkań by o tym porozmawiać. Może uda mi się wrócić, nigdy nie wiadomo.

Matt Smith pojawi się w nadchodzącym filmie o Morbiusie, który ukaże się 28 stycznia 2022 roku. Ostatniej nocy w Soho to jeden z najnowszych projektów, w którym wziął udział. Premiera filmu odbyła się 29 października 2021 roku w Polsce.