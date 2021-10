Gwiezdne Wojny - po co powstał Snoke? To wyjaśnienie jest tematem dyskusji

fot. Disney/Lucasfilm

Trylogia sequeli nie wypełniła wszystkich luk, nie dając jednoznacznych odpowiedzi na temat Snoke'a czy powrotu Imperatora Palpatine'a. Lucasfilm Story Group, czyli grupa nadzorująca spójność kanonu, czyli historii opowiadanych w filmach, serialach, grach, komiksach i książkach, daje te informacje w książkach, uzupełniając wiedzę fanów, chcących odpowiedzi.

Star Wars: The Secrets of the Sith to książka o tajemnicach Sithów, której narratorem jest sam Imperator Palpatine. Miała ona premierę w październiku 2021 roku na terenie USA. Już kilka informacji z niej pojawiło się w sieci (m.in. o osobie Dartha Plagueisa, mistrza Palpatine'a), a nowa daje ostateczną odpowiedź na temat Snoke'a i powodów, dla których powstał.

Do tej pory wiedzieliśmy, że gdy Palpatine "umierał" na drugiej Gwieździe Śmierci, dzięki technikom Ciemnej Strony Mocy przeniósł swoją świadomość do sklonowanego ciała będącego na Exegolu. Stworzone ciało jednak nie było w stanie przetrwać przez niezgłębioną potęgę Imperatora. Ciemna Strona Mocy je niszczyła. Palpatine zwraca uwagę, że po latach eksperymentów z technikami klonowania przeprowadzanymi przez jego akolitów, nie udało się osiągnąć zadowalających efektów. Dlatego Palpatine nigdy nie mógł opuścić Exegolu, a jego sklonowane ciało cały czas było podłączone do maszyny.

A jak tłumaczy Snoke'a? Okazuje się, że docelowo miał być on ciałem dla Imperatora, ale akolici ponownie ponieśli porażkę.

- W ramach ich genetycznych eksperymentów moi wyznawcy próbowali stworzyć inną istotę, która potem była znana jako Snoke. Jego ciało okazało się niegodne do przechowania mojej mrocznej jaźni, ale naturalna wrażliwość Snoke'a na Moc sprawi, że będzie potężną kukiełką.

Przypomnijmy, że w ramach eksperymentów z klonowaniem stworzono niezliczoną liczbę klonów Palpatine'a, ale tylko jeden z nich przeżył. Mowa oczywiście o ojcu Rey. Z uwagi na brak wrażliwości na Moc był on jednak bezużyteczny dla Imperatora. Tutaj jednak wydaje się dość specyficzna nieścisłość. Skoro on nie miał powiązania z Mocą, czy to oznacza, że miała ją matką Rey? Wydaje się, że po kimś bohaterka musiała odziedziczyć wrażliwość na Moc. Ten aspekt niestety nie został wyjaśniony.

Chociaż większość widzów nigdy tej książki nie przeczyta, informacje zawarte w niej mogą stać się częścią ekranowych historii. W końcu wiele wskazuje na to, że wątek Baby Yody i klonowania z The Mandalorian jest właśnie z tym związany.