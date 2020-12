Star Wars: Rogue Squandron - ogłoszono film wojenny! Twórczyni Wonder Woman za kamerą!

fot. materiały prasowe

Fani Gwiezdnych Wojen musieli być w tym roku wyjątkowo grzeczni, bo Święty Mikołaj przybył do nich z workiem dobrych nowin. Podczas Disney Investor Day ogłoszono, że reżyserka Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, zajmie się stworzeniem pełnometrażowego filmu należącego do gwiezdnego uniwersum. Tym samym została ona pierwszą kobietą za kamerą kinowych Star Wars.

Co więcej, będzie to pierwszy kinowy film, jaki obejrzymy w nadchodzącym czasie, choć wszyscy spodziewali się, że będzie to projekt Taikiego Waititiego. Będzie to historia wojenna o pilotach Eskadry Łotrów, do której w Oryginalnej Trylogii należał też Luke Skywalker. Okres, w jakim historia zostanie osadzona nie został ujawniony.

Reżyserka wyjawia, że jej ojciec był pilotem podczas wojny i tak stracił życie. Długo marzyła o tym, by stworzyć najlepszy film o pilotach w historii, ale do tej pory nie dostała jeszcze historii. To się zmieniło wraz z Gwiezdnymi Wojnami.