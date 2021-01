Star Wars: The High Republic - kolejne ciekawostki. Jak Palpatine ograniczył wrażliwość Jedi na Moc?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars: The High Republic to wielki projekt multimedialny Lucasiflmu. Light of the Jedi, czyli pierwsza powieść związana z tym wydarzeniem (które obejmuje okres od 300 do 80 lat przed Epizodem IV) ujawnia, w jaki sposób Palpatine zdołał ograniczyć wrażliwość Jedi na Moc. Sithowie byli cierpliwi, a ich plan realizował się setki lat. Lord Sithów Darth Sidious długo ukrywał swoją tożsamość; został Najwyższym Kanclerzem Republiki, manipulując wydarzeniami w całej Galaktyce, wywołując Wojny Klonów i zastawiając ostateczną pułapkę na Jedi, której bezpośrednim skutkiem była tzw. Czystka. W filmie Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów Rada Jedi przyznaje się do słabości; ich wrażliwość na Moc zmniejszyła się.

W powieści Light of the Jedi jedna z kluczowych scen opisuje przerażającego Marchiona Ro, który szydzi ze swojego jeńca, mistrza Jedi. Mówi wówczas: Moja rodzina wiedziała wszystko o istotach twojego pokroju. Powiedzieli mi, co potrafisz i jak się temu oprzeć. Marchion Ro wskazuje na otoczenie, w którym cierpią niezliczone, niewinne istoty. Oni się stąd nie wydostaną, a jeśli umrą, przyprowadzę kolejnych. Ich zadaniem jest wypełnienie tego miejsca bólem, złością i strachem. Trudno ci myśleć, prawda? To nie kraty są więzieniem dla Jedi. Jedi więzi się za pomocą bólu.

Jak mówił Filoni, równowaga Mocy zostaje zaburzona, gdy ktoś zdecyduje się poddać swoim lękom i dokonuje samolubnych wyborów. Powtórzył za Lucasem: strach prowadzi do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść do cierpienia. Przygotowania do Wojen Klonów były czasem wielkiego strachu, kiedy to zwykli obywatele byli zaniepokojeni realną wizją wojny na wielką skalę. To tłumaczy zmniejszoną wrażliwość Jedi, których jedność z Mocą była nieustannie zakłócana. Wszelakie zaburzenia przybierały na sile, gdy wojna faktycznie się rozpoczęła; biorąc też pod uwagę, że Jedi walczyli na pierwszej linii frontu, otoczeni bólem, strachem, nienawiścią i śmiercią, stawali się coraz słabsi. W ten właśnie sposób Palpatine ich ograniczył. Nie był to kolejny aspekt Mocy samej w sobie, a raczej świadomość tego, w jaki sposób Jedi są z nią związani. Dzięki tej wiedzy Darth Sidious złapał Jedi w pułapkę, przechytrzył ich. Stali się skłonni do popełniania błędów, mniej uważni, zauważalnie rozproszeni. Nic dziwnego, że atak na Coruscant odbył się krótko przed zainicjowaniem Rozkazu 66. To pogłębiło efekt.

The High Republic ujawniło też znaczenie kluczowego przedmiotu, który prawie zapewnił Imperium zwycięstwo w epoce Rebelii. Jest to artefakt nazywany Path Engine, który wpływa na podróże nadprzestrzenne. Został on wprowadzony w serii komiksów Doctor Aphra (vol. 2). Nihil to kosmiczni maruderzy z okresu High Republic, którzy żyją według kodeksu piratów - szanuj siłę i plądruj wszystko, co możesz. Nowa powieść ujawnia, że Nihil posiadają przynajmniej jedną zaskakująco zaawansowaną technologię. Jest to właśnie Path Engine, który umożliwia statkom wykonywanie krótkich skoków w nadprzestrzeni, co pozwala im pojawiać się i znikać w mgnieniu oka podczas bitwy. Jest to jedno z największych zagrożeń dla Jedi z High Republic; gdyby nie doktor Aphra, dałby też Imperium i Palpatine'owi przewagę potrzebną do zwycięstwa.

Light of the Jedi przedstawia też kilka interesujących sposobów wykorzystania Mocy. Książka sięga między innymi do Legend po Force Meld - połączenie kilku użytkowników Mocy w ramach wspólnego, skoordynowanego działania. Oto mistrz Avar Kriss i inni Jedi łączą się w gigantyczną sieć Mocy, wspólnie zbierając siły i przesuwając ogromny zbiornik z silnie wybuchowym gazem, który znajdował się na kursie kolizyjnym ze słońcem układu - kolizja zakończyłaby życie wszystkich istot w nim żyjących. Dzięki skupieniu, ogromny zbiornik minął cel, a układ ocalał.