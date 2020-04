Stardust - pierwszy klip z filmu o Davidzie Bowiem trafił do sieci

Stardust to filmowa biografia legendy muzyki, Davida Bowiego. Punktem wyjścia dla opowieści o drodze do sławy muzyka będzie pierwsza wizyta artysty w USA w 1971 roku. Za kamerą projektu stoi Gabriel Range, który wyreżyseruje produkcję na podstawie scenariusza Christophera Bella. Gwiazdą filmu jest Johnny Flynn. Film pokazuje wydarzenia, które zainspirowały artystę do stworzenia swojego alter ego, Ziggy'ego Stardust - jednej z najsłynniejszych kulturalnych ikon.

W sieci pojawił się pierwszy klip z filmu:

W obsadzie znajdują się też Jena Malone w roli żony Bowiego, Angie, oraz Marc Maron. Film miał mieć swoją premierę na tegorocznym Tribeca Film Festival, ale ze względu na pandemię koronawirusa twórcy zdecydowali się go umieścić na platformie online. Jak na razie producent filmu zorganizował specjalny pokaz w internecie. Można się spodziewać, że obraz niebawem trafi do oferty jednej z platform streamingowych.