Stargirl, Harley Quinn, Batwoman i Young Justice: Phantoms - zwiastuny z DC FanDome

Zwiastun Stargirl pokazuje sceny z jednego z nadchodzących odcinków. W nim też Pat, Court i Jennie (córka Green Lanterna) walczą z Eclipso, co doprowadza do wysłania Court do świata cienia, jak wcześniej zrobił to z Cindy. Okazuje się, że postacie nie giną, tylko transportują się do innego świata, w którym jest uwięziony oryginalny doktor Mid-Nite.

Jest to 11. odcinka 2. sezonu Stargirl. Zobaczcie teaser:

Podczas DC FanDome promowany był także 3. sezon Harley Quinn. Zapowiada on zabawę, na jaką fani czekają. Tradycyjnie animacja i zapowiedź tylko dla dorosłych.

Jest również teaser dalszych odcinków 3. sezonu Batwoman. Sama zapowiedź jest utrzymana w stylu serialu Batman z lat 60.

Największą niespodzianką był 4. sezon serialu Liga Młodych zatytułowany Young Justice: Phantoms. Wraz z pierwszym trailerem ogłoszono, że dwa odcinki są już dostępne w USA w platformie HBO Max. Zobaczcie i oceńcie sami, jak dobrze się zapowiada.