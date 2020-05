Stargirl - zdjęcia. Superbohaterowie i złoczyńcy w kostiumach

Nowe zdjęcia ze Stargirl pokazują postacie w kostiumach. Widzimy na nich Brainwave'a i Icicle'a z grupy złoczyńców znanej jako Injustice Society oraz superbohaterów: Stargirl, Doktora Midnite'a, Hourmana i Wild Cat. Poza tym w galerii zobaczycie zdjęcia z 2. odcinka Stargirl zatytułowanego S.T.R.I.P.E.

Przypomnijmy, że bohaterką jest nastoletnia Courtney, która przeprowadza się do Blue Valley, gdy jej matka wychodzi za Pata Dugana. Wkrótce dziewczyna odkrywa, że Pat był pomocnikiem superbohatera znanego jako Starman. Courtney musi stać się Stargirl, by pokonać nadchodzące zło, ap omagać jej w tym będzie grupa Justice Society of America.

Stargirl - galeria

Stargirl - sezon 1, odcinek 2

Stargirl - premiera w USA już 18 maja. W Polsce dzień później na HBO GO.