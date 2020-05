Stargirl - zdjęcia z 4. odcinka. Oto nowa superbohaterka

fot. materiały prasowe

4. odcinek Stargirl nosi tytuł Pierwszy rekrut. To tutaj Courtney i Pat zaczną szukać nowych członków do grupy superbohaterów zwanej Justice Society of America. Stargirl zdaje sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia. Pierwszą kandydatką jest Yolanda (Yvette Monreal). W tym czasie też Pat (Luke Wilson) ma podejrzenia po dziwnej rozmowy z jednym z mieszkańców miasta.

W obsadzie są Brec Bassinger, Yvette Monrea, Luke Wilson, Amy Smart, Anjelika Washington, Trae Romano, Jake Austin Walker, Meg DeLacy, Neil Jackson i Christopher James Baker. Za kamerą stoi James Dale Robinson.

Neil Jackson, który gra Jordana aka Icicle, głównego złoczyńcę serialu, wspomina, że w rozmowie z twórcą Geoffem Johnsem, często poruszali temat tonu Stargirl. Dla Johnsa ważne było stworzenie czegoś, co zbliży się w tym aspekcie do klasyków z lat 80. jak Powrót do przyszłości czy E.T. Aktor stwierdził w tych rozmowach, że serial ma dwa odrębne klimaty. Jeden to właśnie te utrzymanie w stylu klasyki w wątku Stargirl, drugi zupełnie inny w historii złoczyńców. Zdaniem Jacksona twórca świetnie to połączyć i wymieszał.

fot. DC Universe

Opowiada, że gdy w styczniu 2019 roku dostał telefon od Johnsa, nie był przekonany. Gdy usłyszał, że złoczyńca ma pseudonim Icicle, sądził, że to jakiś serial dla dzieci stacji Nickelodeon. Wyjaśnia jednak, że w 3. odcinku poznamy przeszłość złoczyńcy i wszystko nabierze sensu, bo to go przekonało. Zobaczymy również jego genezę.

- To ból po starcie żona i jak wpłynął na niego, by upewnić się, że nikt inny nie będzie musiał cierpieć przez taką niesprawiedliwość. To wysłało go w stronę zlikwidowania każdego, kto przyczynił się do śmierci żony, ale jednocześnie chce poprawić byt społeczności. Kiedy przedstawił mi tę wizję, zrozumiałem, że ten człowiek nie jest złoczyńcą, to bohater - opowiada aktor.

Stargirl - zdjęcia z 4. odcinka

Stargirl: sezon 1, odcinek 4

Stargirl - plakaty promocyjne

Stargirl - plakat

Stargirl ma premiery w każdy wtorek na HBO GO.