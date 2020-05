Stargirl - nowe zdjęcia z nadchodzącego odcinka. Showrunner otwarty na crossover z Arrowverse

Jace Downs/The CW

3. odcinek pierwszego sezonu serialu Stargirl nosi tytuł Icicle, a jego premiera odbędzie się 1 czerwca na DC Universe. Po niebezpiecznej konfrontacji z członkiem Injustice Society of America Pat ostrzega Courtney, aby ta zrezygnowała z prób podążania za grupą. Gdy jednak do dziewczyny dociera pewna wiadomość, prosi Pata o pomoc. Tymczasem Barbara robi duże postępy w pracy... I to tyle w kwestii informacji fabularnych. W sieci pojawiły się też nowe zdjęcia z odcinka. Oto one:

Stargirl

Pracujący nad Stargirl Geoff Johns twierdzi, że The CW to świetny partner (odcinki debiutują na serwisie streamingowym DC, a dzień później na kanale CW). Fajne jest to, że zespół marketingowy CW przyjął program i rozumie jego ton. Stacja zaprezentowała swój plakat serii:



https://twitter.com/stargirl_cw/status/1263500079027150849

Rozmawiający z CBR showrunner powiedział też, że jest całkowicie otwarty na crossover z Arrowverse. Zależy mu jednak przede wszystkim na tym, żeby serial był najlepszy, jak tylko się da. Rozmowy zostały przeprowadzone, ale wszystko zależy od tego, czy ma to sens i czy mamy najlepszą możliwą historię.