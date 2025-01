Will Smith wkracza do Matrixa! Tajemniczy wpis aktora na Instagramie to sugeruje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Will Smith zaskoczył fanów, publikując w poniedziałek wieczorem (czasu polskiego) tajemnicze wideo na swoich profilach społecznościowych. Na nagraniu widzimy, jak ktoś wpisuje na klawiaturze znaną historię: aktor miał zagrać Neo w Matrixie, ale odrzucił ofertę, a rola ostatecznie trafiła do Keanu Reevesa. Wideo wyraźnie nawiązuje do pierwszego filmu z serii.

Ostatnie słowa, które pojawiają się na ekranie, brzmią: "Obudź się, Will. Matrix cię więzi.”.

Will Smith w Matrixie?

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Will Smith (@willsmith)

Spekulacje i możliwe scenariusze

Na ten moment Will Smith nie podał żadnego kontekstu do opublikowanego wpisu. Internauci zaczęli jednak snuć domysły. Według jednej teorii aktor wziął udział w kreatywnej reklamie technologicznego produktu, która zostanie zaprezentowana podczas lutowego Super Bowl. Przypomnijmy, że wydarzenie to co roku obfituje w efektowne i kosztowne kampanie reklamowe.

Z drugiej strony wiemy, że trwają prace nad nowym filmem z serii Matrix. Tym razem za produkcję nie odpowiadają siostry Wachowskie, a Drew Goddard, który jest zarówno reżyserem, jak i scenarzystą. Film ma być zupełnie nowym otwarciem dla uniwersum. Biorąc pod uwagę historię Smitha z franczyzą, jest całkiem prawdopodobne, że wpis zwiastuje jego udział w projekcie.

Na razie brak oficjalnych szczegółów dotyczących tajemniczego wideo. Czy jest to zapowiedź udziału Willa Smitha w nowym Matrixie, czy jedynie sprytna kampania reklamowa? Pozostaje nam czekać na konkrety!