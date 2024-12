Aktor potwierdza powrót do serialu Dexter: Resurrection. Kto w obsadzie?

fot. Showtime

Reklama

James Remar w nowym wywiadzie dla Dexter Daily potwierdził, że wraca jako Harry Morgan w serialu Dexter: Resurrection. Jego powrót nie był formalnością i do tej pory nie było pewności, czy to właśnie on zagra ojca Dextera. Spekulowano, że być może w tej roli pojawi się Christian Slater, który wciela się w młodszą wersję Harry’ego w Dexter: Grzech pierworodny.

fot. materiały prasowe

Dexter: Resurrection – obsada

Michael C. Hall powraca jako tytułowy bohater. Według jeszcze niepotwierdzonych informacji David Zayas ma ponownie wcielić się w Angela Batistę, co budzi oczekiwania starcia dawnych przyjaciół. Wydaje się niemal pewne, że dojdzie do spotkania Angela z Dexterem. Głównym czarnym charakterem historii będzie Peter Dinklage, znany z roli Tyriona w Grze o tron.

Czytaj także: W serialu Dexter: Resurrection dojdzie do TEGO spotkania. Fani czekają na to od lat

Prace przygotowawcze już trwają. Ekipa ma ruszyć na plan na początku 2025 roku, a premiera odcinków zaplanowana jest na czerwiec 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce ani czy premiera odbędzie się równocześnie z debiutem światowym. Prawa do wszystkich tytułów z franczyzy Dexter posiada platforma streamingowa SkyShowtime.