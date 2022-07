Stary człowiek - kiedy premiera w Disney+? Ten serial ma jedne z najlepszych recenzji w 2022 roku

fot. Disney+

Stary człowiek to serial oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry'ego pod tym samym tytułem. W głównej roli zagrał Jeff Bridges, a towarzyszą mu John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, E.J. Bonill oraz Gbenga Akinnagbe.

Stary człowiek - premiera w Disney+

Disney+ oficjalnie ogłosiło, że polska premiera odbędzie się 28 września 2022 roku. Jest jednak haczyk. Pomimo tego, że w USA wyemitowano cały sezon, w Polsce na premierę będą dwa pierwsze odcinki. Kolejne odcinki co tydzień.

Recenzje serialu są fenomenalne. Według Rotten Tomatoes ma on 95% pozytywnych opinii krytyków ze średnią ocen 7,3/10.

Stary człowiek - o czym jest serial?

Bohaterem jest Dan Chase (Jeff Bridges), który kilkadziesiąt lat temu uciekł z CIA i od tego czasu żyje poza zasięgiem. Kiedy jednak do Chase’a przybywa zabójca i próbuje się go pozbyć, podstarzały agent odkrywa, że nie może liczyć na spokojną przyszłość, póki nie rozliczy się z tego, co się wydarzyło się w przeszłości. Gdy Dan Chase wychodzi z ukrycia, zastępca dyrektora FBI ds. kontrwywiadu, Harold Harper, (John Lithgow) zostaje powołany do jego „upolowania” ze względu na swoją skomplikowaną wspólną przeszłość z uciekinierem. U boku Harpera pracuje jego protegowana, Angela Adams (Alia Shawkat) oraz agent specjalny CIA, Raymond Waters (E.J. Bonilla). Kiedy Chase okazuje się trudniejszy do schwytania, niż oczekiwały władze, do akcji wkracza agent do akcji specjalnych, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe). Podczas ucieczki Chase wynajmuje pokój od Zoe McDonald (Amy Brenneman), która od dnia, w którym dowiaduje się prawdy o nowym lokatorze, będzie musiała czerpać z nieznanych jej dotąd rezerw, by przetrwać. W serialu występują także Bill Heck, Leem Lubany i Pej Vahdat.

Za sterami stoją Jonathan E. Steinberg i Robert Levine. Pierwszy sezon ma 7 odcinków. W planach jest 2 sezon.