Steam szykuje letnią wyprzedaż i program lojalnościowy dla użytkowników

Raz na jakiś czas Valve urządza wielkie święto graczy i przecenia znaczną część swojej biblioteki. Nie inaczej będzie w tym roku - Pavel Djundik ze SteamDB zdradził szczegóły tegorocznej Letniej Wyprzedaży Steama. Według jego informacji akcja potrwa dwa tygodnie: rozpocznie się 25 czerwca i zakończy 9 lipca. Na razie nie wiadomo nic na temat wydarzeń oraz minigier społecznościowych, które zazwyczaj towarzyszą wyprzedażom tego typu, ale światło dzienne ujrzało kilka ciekawych informacji o innych zmianach, jakie szykują się dla klientów Steama.

Djundik dowiedział się, że Valve pracuje nad programem lojalnościowym. Użytkownicy platformy mają zyskać dostęp do systemu punktowego, który pozwoli zdobywać cyfrowe przedmioty, odznaki a być może nawet zniżki na niektóre tytuły udostępniane za pośrednictwem Steama. Szczegóły funkcjonowania usługi nie są znane, ale wydaje się, że jej debiut może poważnie namieszać w pecetowej branży gamingowej.

Valve chce także zrewidować system komentarzy do recenzji. Dziś możemy oznaczyć, czy zgadzamy się z daną opinią bądź otagować ją jako zabawną, a wkrótce platforma zostanie wzbogacona o nowe, bardziej emocjonalne reakcje. Jak zauważyli dziennikarze serwisu TechSpot, gracze będą mogli wskazać, że recenzja jest np. genialna, mocno przemyślana czy zapierająca dech w piersiach.

O ile datę wyprzedaży już dziś możemy wpisać do naszego kalendarza, aby przygotować się na nią finansowo i mentalnie, to Djundik nie zdradza, kiedy zadebiutują funkcje, o których wspomina na Twitterze. Nowe reakcje to kosmetyka, która nie wpłynie drastycznie na funkcjonowanie serwisu, ale chętnie zapoznalibyśmy się z usługą lojalnościową, która może zaostrzyć rywalizację między Steamem a Epic Storem.