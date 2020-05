Yakuza: Like a Dragon może trafić na Steam. Wkrótce zapowiedź wersji anglojęzycznej?

Yakuza: Like a Dragon to najnowsza odsłona popularnej serii. Tym razem twórcy zdecydowali się jednak nie tylko na zupełnie nowego, głównego bohatera, ale też na wprowadzenie ogromnych zmian w rozgrywce i dynamiczną walkę w czasie rzeczywistym zamienili na turowe starcia. Tytuł ten jak na razie dostępny jest jedynie w Japonii, ale bardzo możliwe, że niedługo doczekamy się zapowiedzi wersji anglojęzycznej, a także... portu na pecety. Sugeruje to pojawienie się wzmianki o grze na Steamie.

Wpis o Yakuza: Like a Dragon na PC pojawił się w SteamDB. Karta gry nie jest jednak jeszcze publicznie dostępna na platformie Valve. Niewykluczone jednak, że SEGA szykuje się do jakiejś zapowiedzi - możliwe, że pecetowy port zostanie ogłoszony razem z wersją przeznaczoną dla odbiorców z zachodu. Zapowiedź tej wydaje sie być jedynie kwestią czasu.

https://twitter.com/RobotBrush/status/1257353663250673667

Warto przypomnieć, że SEGA już wcześniej zaczęła przenosić cykl Yakuza poza konsole Sony - odsłony 0, Kiwami i Kiwami 2 trafiły zarówno na pecety, jak i konsole Xbox One.