Step Up - zwiastun 3. sezonu. Christina Milian zastąpiłą Nayę Rivierę

fot. materiały prasowe

Po wielu miesiącach od 2. sezonu Step Up: High Water nadchodzi 3. seria. Stacja Starz przejęła serial tworzony na początku dla platformy streamingowej z serialami fabularnymi YouTube'a i zapowiada coś, co ma jakościowo zmienić ten serial.

Jest tutaj też ważna zmiana: Christina Milian debiutuje w tym sezonie w roli Collette Jones. W pierwszych dwóch seriach tę rolę grała Naya Rivera, która zmarła w 2020 roku.

Step Up - zwiastun 3. sezonu

W obsadzie 3. sezonu są także Ne-Yo, Faizon Love, Eric Graise, Terayle Hill, Enrique Murciano oraz Tricia Helfer. Za sterami stoją Holly Sorensen, Adam Shankman i Jennifer Gibgot - pełnią oni są producentów.

Gdy coraz więcej utalentowanych osób dołącza do szkoły High Water, jej założyciel Sage Odom (Ne-Yo) zostaje oskarżony o morderstwo. Do tego musi zmagać się z problemami finansowymi i wpływowymi wrogami ze świata polityki. Podczas jego nieobecności to Collette Jones musi trzymać wszystko w ryzach.

Step Up: High Water - premiera 3. sezonu odbędzie się w USA już 16 października.