Sterling K. Brown odrzucił rolę w The Boys! Zdradził, dlaczego

Sterling K. Brown udzielił wywiadu dla Variety dotyczącego jego roli w Paradise. Przy okazji zdradził, dlaczego odrzucił propozycję Erica Kripke dotyczącą roli w The Boys. Aktor był tym załamany, ale jednocześnie musi podchodzić bardziej selektywnie do proponowanych ról. Brown współpracował już wcześniej z Kripke przy okazji serialu Supernatural dla CW.

The Boys – wypowiedź Sterlinga K. Browna

Myślę, że to była rola kogoś złego, ponieważ była bardzo kusząca. Ale przez cały czas trwania sezonu wszyscy są w Toronto – byłoby ciężko. Słuchaj, to są właśnie szampańskie problemy, o których tutaj mówiłem! Ale ponieważ jestem już wystarczająco błogosławiony, by już mieć pewne rzeczy na miejscu, mam szansę być nieco bardziej wybredny.

The Boys – co wiadomo o 5 sezonie?

Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu oficjalnych informacji na temat piątego sezonu The Boys. Finałowy sezon ma być szokujący i może zginąć wiele postaci, ponieważ nikt na siłę nie musi zachować ich przy życiu, aby miały pojawić się w kolejnym sezonie. Showrunner serialu uzasadnia decyzję o zakończeniu serialu w tym momencie faktem, że "nie chce zamienić go w to, co parodiował przez ostatnie pięć lat" – nie będzie więc przeciągania fabuły w nieskończoność. Dodatkowo serial wstępnie był planowany na 5 sezonów, o czym twórca informował już w 2020 roku.

Premiera piątego, finałowego sezonu The Boys odbędzie się w 2026 roku. Pierwsze cztery sezony są dostępne na platformie Amazon Prime Video.