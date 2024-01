Steven Soderbergh mógł wyreżyserować Ze śmiercią jej do twarzy. Dlaczego odmówił?

fot. materiały prasowe

Zanim Steven Soderbergh pracował ze scenarzystą David Koeppem nad thrillerami Kimi oraz Presence, istniała jeszcze jedna okazja na współpracę. Koepp napisał szkic do czarnej komedii Ze śmiercią jej do twarzy, a Soderbergowi zaproponowano stanowisko reżysera. Filmowiec jednak odmówił. Co było powodem jego decyzji?

Dlaczego Soderbergh odpuścił reżyserię Ze śmiercią jej do twarzy?

W rozmowie z Variety filmowiec zaznaczył, że otrzymał taką propozycję krótko po premierze jego hitu z lat 80, Seks, kłamstwa i kasety wideo.

Roberta Zemeckisa - Pamiętam czytanie scenariusza - od razu pomyślałem, że był bardzo zabawny. Ale równie natychmiastowo zauważyłem, że to było coś poza moimi możliwościami. Technologia, której używali, była zastraszająca. Nie było uniwersum, w którym mógłbym to zrobić. Wiedziałem, że potrzebowali kogoś na poziomie, żeby to dobrze wykonać.

W przeciwieństwie do Zemeckisa, znanego z tworzenia magii na wielkim ekranie, Soderbergh decydował się na mniejsze produkcje, takie jak Kafka oraz Król wzgórza.

Ze śmiercią jej do twarzy - gdzie obejrzeć?

