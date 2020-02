Steven Universe Future - nowy zwiastun, data premiery i finał serialu

Stało się - finał serialu animowanego Steven Universe Future został oficjalnie ogłoszony wraz z nowym zwiastunem. Zakończenie (czteroczęściowe) zaplanowano na 27 marca 2020 roku.

Serial będzie kontynuował wydarzenia z zeszłorocznego filmu Steven Universe The Movie. Czeka nas jeszcze 10 odcinków, z czego pierwsze dwa zostaną wyemitowane na Cartoon Network w piątek, 6 marca. Nowe odcinki będą pojawiać się w każdy kolejny piątek, kończąc wspomnianym czteroczęściowym finałem.

Poniżej wspomniany zwiastun - możliwe spoilery!



A tak pożegnała się z fanami i podziękowała im Rebecca Sugar, twórczyni serialu:

Jestem bardzo podekscytowana, że ostatnie odcinki Steven Universe Future zostaną wypuszczone w świat i bardzo dziękuję naszej publiczności za wspieranie tego programu przez te wszystkie lata. Spotkanie ze społecznością, która zgromadziła się wokół serialu, było dla mnie niezwykłym doświadczeniem: byłam bardzo poruszona. Zawsze mocno wierzyłam w siłę kreskówek i nie da się zaprzeczyć: przyjaźnie nawiązane podczas powstawania serialu, artyści zainspirowani do rysowania, rodziny, które go razem oglądały i mogły odnaleźć się w tych postaciach, napawają mnie radością, podziwem i odnawiają moją miłość do animacji każdego dnia. Chociaż serial zbliża się ku końcowi, zaufajcie mi: te postacie zawsze będą rosnąć, zmieniać się, wspierać wzajemnie. Z całego serca dziękuję za oglądanie naszego programu!