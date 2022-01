Stewardesa - Sharon Stone dołącza do obsady serialu HBO GO. Kogo zagra?

foto. HBO GO

Stewardesa to pełen czarnego humoru thriller dostępny na HBO GO, w którym w główną bohaterkę Cassie wciela się Kaley Cuoco. W pierwszej części skupiliśmy się na jej relacji ze zmarłym ojcem i wygląda na to, że niedługo będziemy mogli bliżej poznać jej drugiego rodzica. Do obsady 2. sezonu dołączyła zdobywczyni nagrody Emmy - Sharon Stone. Aktorka zagra Lisę Bowden, wyobcowaną matkę Cassie, która wolałaby trzymać się od potomka z daleka. Po latach radzenia sobie z alkoholizmem córki, nie ma w niej już ani cierpliwości, ani krzty dobrej woli.

HBO Max

W 1. sezonie serialu Stewardesa matka Cassie pojawiła się na krótko w jednej scenie retrospekcji. Wygląda więc na to, że historia bohaterki zostanie znacznie rozwinięta w kolejnej części produkcji.

W 2. sezonie Cassie, która wiedzie dobre i trzeźwe życie w Los Angeles, zostanie ponownie uwikłana w międzynarodową intrygę, gdy przez przypadek jest świadkiem morderstwa. Do obsady powrócą Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz i Rosie Perez.

Stewardesa miała aż dziewięć nominacji do nagrody Emmy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.