Storm kontra Doktor Doom i bogowie na czele z Thorem. Widowiskowe zapowiedzi komiksów

W solowej serii wciąż coś się dzieje. Tym razem bohaterka stanie naprzeciwko Doktora Dooma po tym, jak nie będzie chciała do niego dołączyć. Później za to zmierzy się z bogami, w tym gromowładnym Thorem.

Storm kontra Doktor Doom

Pojawiła się zapowiedź Storm #5. W poprzednim numerze komiksu mutantka została zaproszona do zamku Doktora Dooma aka nowego Najwyższego Maga. Gospodarz zaproponował jej, by została ambasadorem mutantów z Latverii. Storm rozpoznała jednak, że nie zależy mu na jej pobratymcach, tylko na władzy. Pragnął silnych sojuszników, którzy mogliby wesprzeć go w podboju uniwersum. A bohaterka nie zamierzała stać się pionkiem na jego szachownicy.

W związku z tym w zeszycie Storm #5 zobaczymy ich widowiskowe starcie. Zapowiedź komiksu możecie zobaczyć poniżej. W galerii znajdziecie okładkę numeru i plansze.

Storm kontra bogowie

To nie wszystko. Marvel z okazji 50. rocznicy potężnej mutantki przygotował coś jeszcze.

Zeszyt Storm #7 będzie specjalnym wydaniem. Pojawią się w nim Thunder Gods, a dokładnie PIĘCIU legendarnych bogów: Thor, Chaac, Sango, Mamaragan i Susanoo. Storm będzie miała za zadanie się z nimi zmierzyć, a jej umiejętności zostaną wystawione na największą próbę do tej poty w zapierającej dech w piersiach bitwie; w międzyczasie jej misja w Brazylii okaże się wielkim niepowodzeniem.

Poniżej możecie zobaczyć okładki komiksu, a także szkice koncepcyjne bogów, z którymi zmierzy się mutantka.