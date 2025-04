Gwiazda Stranger Things zapowiada finał: "Ludzie będą naprawdę zdruzgotani"

fot. materiały prasowe

Stranger Things dociera na Broadway. Niedawno odbyła się premiera sztuki teatralnej The First Shadow, na której pojawiła się również reżyserzy i obsada serialu. Wśród nich był Noah Schnapp, który w rozmowie z prestiżowym portalem The Hollywood Reporter zapowiedział finałowy sezon hitu Netflixa. Zagwarantował, że fani będą musieli przygotować pudełko chusteczek.

- Ludzie będą naprawdę zdruzgotani. Choć to bardzo smutne, nie mogę doczekać się reakcji świata po obejrzeniu finału, ponieważ wszystkim zaszklą się oczy. Nie chcę jednak być pesymistą, bo to naprawdę świetny sezon i ludzie go pokochają.

Stranger Things 5 - twórcy i reżyser zapowiadają finał

Ross Duffer opisał nadchodzące odcinki Stranger Things jako "koniec długiej podróży". Zdaniem twórcy akcja 5. sezonu powinna szybko się rozkręcić, ponieważ natychmiastowo bohaterowie mają ręce pełne roboty. Przy tym nie zabraknie wysokich stawek oraz intensywnych emocji.

Dufferowi wtóruje reżyser Shawn Levy, który opisał swój finałowy dzień na planie jako "ulgę i pożegnanie". Zaznaczył, że praca nad tak sukcesywnym projektem, jakim jest Stranger Things, to "wielki zaszczyt".

Przewiduje się premierę na jesień 2025 roku.

