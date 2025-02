Bracia Duffer żegnają się ze Stranger Things. Zdradzają: premiera w 2025 roku będzie "sporym wyzwaniem"

fot. Netflix

Matt i Ross Duffer od ponad dziewięciu lat tworzą Stranger Things dla Netflixa. Spędzili większość zeszłego roku na kręceniu ostatniego sezonu. I teraz, gdy produkcja dobiegła końca, nie mogą powstrzymać wzruszenia.

To było zdecydowanie smutne — powiedział Ross Duffer o ich ostatnim dniu w grudniu. — Nie opowiemy już historii z tymi postaciami, z tą ekipą, z tymi aktorami. Byliśmy wszyscy wyczerpani, ale jednocześnie musieliśmy poświęcić trochę czasu, by pożegnać się z tym, co straciliśmy.

Bracia Duffer przyznali również, że czują trochę niepokoju teraz, gdy serial nieubłagalnie dobiega końca — w końcu przez ostatnie lata był ważną częścią ich życia.

Stranger Things 5 - na jakim etapie jest produkcja?

Ostatni sezon Stranger Things jest obecnie na etapie postprodukcji.

W tej chwili wycinamy wszystkie sekwencje, które potrzebują efektów specjalnych, by ekipa mogła zacząć nad nimi pracować, żeby były gotowe na premierę — powiedział Matt Duffer o postępach.

Stranger Things 5 - co z premierą?

A kiedy możemy oczekiwać premiery ostatniego sezonu Stranger Things? Cóż, to jedyna kwestia, na której temat bracia Duffer muszą na razie milczeć.

Wiele rzeczy nie zostało jeszcze ustalonych, jeśli chodzi o dokładne daty i rytm premiery. To jeden z powodów, dla których nie mogę o tym mówić. Za jakieś kilka tygodni będziemy mieć spotkanie w tej sprawie. Wiem tylko tyle, że zarówno dla nas, jak i Netflixa, bardzo ważne było, by ostatni sezon wyszedł w tym roku. Ale nawet to będzie sporym wyzwaniem.

Ross Duffer dodał, że „pracują tak szybko, jak to możliwe”. Z ich słów wynika, że na razie nie wiedzą, kiedy zadebiutuje 5. sezon Stranger Things, ale starają się, by było to w 2025 roku. Biorąc jednak pod uwagę, że to "spore wyzwanie", możemy spodziewać się, że zobaczymy go najwcześniej pod sam koniec roku.