Nowe pogłoski o Shang-Chi 2. Gdzie może rozpocząć się produkcja?

Jak podaje portal The Cosmic Circus, Disney szykuje się z nowym projektem Marvel Studios pod kryptonimem "Atlas Hall", który ma być realizowany w Wielkiej Brytanii. Spekuluje się, że może chodzić o nowego Thora, ale bardziej prawdopodobną opcją jest Shang-Chi. Tytułowego bohatera nie widzieliśmy od 2021 roku - może to wreszcie czas na sequel?

Shang-Chi 2 - nowe plotki na temat filmu

Pierwotnie oczekiwało się, że sequel będzie powiązany z wątkiem Kanga, ale - jak wiadomo, po zwolnieniu Jonathana Majorsa - ta historia nigdy nie zostanie zrealizowana. The Cosmic Circus podaje, że zapewne Limu Liu odtworzy swoją rolę w Avengers: Doomsday i Secret Wars po tym, jak "zostanie wezwany do walki przez obecnego Najwyższego Czarnoksiężnika, Wonga".

Po tym mógłby nastąpić solowy film z udziałem Shang-Chi, w którym potencjalnym złoczyńcą będzie Atlas oraz jej agenci. W komiksach jest to tajna organizacja utworzona przez przodków Genghisa Khana. The Cosmic Circus spekuluje, że agentami mogliby być Amadeus Cho, Iron Fist oraz Luna Snow. Na razie są to jednak tylko plotki, które należy brać z dużym przymrużeniem oka.

