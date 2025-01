Bracia Duffer zapowiadają 5. sezon Stranger Things: "To po prostu osiem kinowych blockbusterów"

fot. Netflix

W 2025 roku powróci jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa w historii platformy. Będzie to już ostatni sezon, choć zapowiedziano możliwe powstanie spin-offów różnego rodzaju. Fani niecierpliwie wyczekują informacji na temat kampanii marketingowej, która jeszcze nie ruszyła pełną parą. Tymczasem twórcy serialu, bracia Duffer, opowiedzieli o 5. sezonie. Czego można się spodziewać?

Wiecie, gdzie jest Eleven? Oto nowy plakat 5. sezonu Stranger Things!

Bracia Duffer zapowiadają 5. sezon Stranger Things

Zapowiedzi 5. sezonu Stranger Things jest na razie niewiele. Netflix opublikował ostatnio wyłącznie plakat przedstawiający poszukiwaną przez policję Eleven. Bracia Matt i Ross Duffer, czyli twórcy i producenci serialu, wypowiedzieli się na temat finałowego sezonu i tego, co będzie później.

Spędziliśmy cały rok na kręceniu tego sezonu. Pod koniec mieliśmy już nagrane ponad 650 godzin materiału. Nie trzeba mówić, że jest to nasz najbardziej ambitny sezon. To po prostu osiem kinowych blockbusterów.

Słowa Rossa Buffera potwierdzają doniesienia o tym, że 5. sezon będzie sobie liczyć osiem odcinków. Do sieci wyciekły też ich tytuły. Widowiskowość to jednak nie wszystko i świadomość tego zdaje się mieć drugi z braci Duffer, Matt.

To nasza najbardziej osobista historia. Kręcenie [tego sezonu] było bardzo intensywne i emocjonujące. Zarówno dla nas, ale też dla aktorów. Robimy ten serial razem od dziesięciu lat. Było dużo płaczu. Bardzo dużo płaczu. Ten serial znaczy bardzo wiele dla nas wszystkich i każdy włożył w jego stworzenie całą swoją duszę i serce. Mamy nadzieję i wierzymy, że ta pasja będzie widoczna na ekranie.

5. sezon Stranger Things podzielony na dwie części?

W przeszłości zapowiedziano broadwayowy prequel do Stranger Things, a także jeszcze jeden spin-off głównego serialu. Bracia Duffer mają mieć wgląd w każdy projekt z tego uniwersum. Jaka przyszłość je czeka?

Jest więcej historii [ze Stranger Things] do opowiedzenia, które są w planach. Jest zbyt wcześnie, żeby o nich mówić, ale jesteśmy zaangażowani we wszystko z etykietką Stranger Things. Jest dla nas ważne, żeby nie było nic powtarzalnego, a tylko o najwyższej jakości. [Każdy spin-off] musi pójść własną ścieżką i uzasadnić swoje istnienie. No i... Po prostu musi być fajne. A przynajmniej my musimy tak myśleć. W planach jest wiele rzeczy, które uważamy za fajne.

