Stranger Things - koniec jest bliższy, nim nam się wydaje? Shawn Levy o finale serii

fot. materiały prasowe

Stranger Things powróci do nas z nowymi odcinkami dopiero w 2022 roku, kiedy będzie premiera 4. sezonu. Shawn Levy, który odpowiada za reżyserię w produkcji, spytany w wywiadzie dla strony ComicBook.com, czy wie, kiedy serial się skończy i w jaki sposób, powiedział: tak i tak. Nie jest więc dla niego tajemnicą, co czeka na dzieciaki z Hawkins, gdy seria dojdzie do finału. Dodał też, że z jednej strony odpowiedział na pytanie, a z drugiej udało mu się nic nie zdradzić.

W tym samym wywiadzie Joe Keery, który gra Steve'a Harringtona w Stranger Things, wyznał że choć wie trochę na temat zakończenia, to nie ma pełnego obrazu tego, jak będzie wyglądał finał. Dostał tylko niewielkie fragmenty tego, co może go czekać. Rozmawiał też z twórcami, Mattem i Rossem Duffer, na temat tego, co byłoby fajnie zrobić z jego bohaterem. Więc wierzy w to, że zarówno oni, jak i Shawn Levy, dostarczą widzom coś satysfakcjonującego.

Stranger Thnigs - sezon 4

Shawn Levy dyskutując na temat serialu z portalem Collider wyznał też, że koniec jest w zasięgu wzroku. Zarówno dla niego, jak i dla braci Duffer. Mają plan, którym podzielą się niedługo. Nie tak szybko, jak wyjdzie konkretna data premiery 4. sezonu serialu, ale w niedalekiej przyszłości. Dodał też, że nie wymyślają fabuły po drodze, tylko seria zmierza ku konkretnemu końcowi. Plotki zaś wskazywały na to, że Stranger Things może mieć pięć sezonów.

Czy to możliwe, że czekają nas jeszcze tylko dwie premiery w związku z serią?