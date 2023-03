Strażnicy Galaktyki 3 - nowe plakaty. Jest uroczy piesek Cosmo!

Źródło: materiały prasowe

Premiera Strażników Galaktyki 3 coraz bliżej, a kampania reklamowa nabiera rozpędu. Pokazano nowe plakaty promocyjne, na których widać Draxa, w którego po raz ostatni wcieli się Dave Bautista, a także pieska Cosmo, który zadebiutował w pierwszej części trylogii, a po raz pierwszy przemówił w Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Grafiki z bohaterami możecie zobaczyć poniżej.

Strażnicy Galaktyki 3 - nowe plakaty

Dwa pierwsze zdjęcia w galerii to nowe plakaty. Reszta to pozostałe materiały promocyjne, opublikowane wcześniej.

Strażnicy Galaktyki 3 - Drax

Oprócz Draxa i Cosmo w filmie powrócą także pozostali członkowie drużyny, czyli Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot i Nebula. Pojawią się także nowi bohaterowie, tacy jak Adam Warlock, którego zagra Will Poulter - stworzony specjalnie po to, by zniszczyć Strażników Galaktyki - a także złoczyńca High Evolutionary, w którego wcieli się Chukwudi Iwuji.

Strażnicy Galaktyki - epicki hełm Star-Lorda z LEGO

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w kinach 5 maja 2023 roku.