Strażnicy Galaktyki 3 - pokazano zwiastun. To koniec? Szalony antagonista i międzygwiezdni przestępcy [SDCC 2022]

Źródło: Marvel

Strażnicy Galaktyki ostatni solowy film mieli w 2017 roku. Nie zniknęli jednak z MCU, pojawiając się między innymi w takich produkcjach jak Avengers: Endgame i Thor: miłość i grom. James Gunn zakończył już jednak zdjęcia do widowiska Guardians Of The Galaxy Vol. 3, a podczas wydarzenia San Diego Comic-Con pokazano pierwszy zwiastun. Na panelu poświęconym grupie superbohaterów pojawiło się także wiele ciekawych informacji odnośnie projektu - nowe postacie, fabuła i spotkanie Star-Lorda z Gamorą.

Strażnicy Galaktyki 3 - fabuła. Co z Gamorą?

Zwiastun Guardians of the Galaxy Vol. 3 ma pozostać ekskluzywnym materiałem, wyłącznie dla uczestników Comic-Conu i nie będzie publikowany online. Wiemy jednak, co w nim pokazano.

PopVerse opisało zwiastun. Potwierdziło, że Peter Quill wreszcie ponownie spotka się z Gamorą, która będzie przewodziła Ravagers - w komiksach była to międzygwiezdna grupa przestępcza, składająca się ze złodziei, przemytników, bandytów, najemników i łowców nagród. Bohaterka nie pamięta swoich przygód ze Strażnikami Galaktyki.

Na początku zwiastuna statek bohaterów zostaje zaatakowany właśnie przez grupę Ravagers, a Peterowi Quillowi nie udaje się odzyskać względów Gamory. W pewnym momencie zapowiedzi wszyscy Strażnicy Galaktyki mają na sobie różne kostiumy astronautów. Wygląda też na to, że superbohaterowie wylądują również na Ziemi.

Fot. Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 - kim jest antagonista?

W obsadzie pojawią się takie nowe nazwiska jak Nico Santos i Will Poulter. Materiał wideo z Comic-Conu potwierdził też, że Chukwudi Iwuji, znany z serialu Peacemaker, wcieli się w High Evolutionary, a Maria Bakalova zagra Cosmo the Space Dog.

High Evolutionary będzie głównym antagonistą Strażników Galaktyki 3. Szalony naukowiec w komiksach Marvela próbował stworzyć idealnego człowieka, łącząc ze sobą ludzkie i zwierzęce DNA.

Zapowiedź zasugerowała, że pochodzenie Rocketa będzie kluczową częścią fabuły. W związku z tym fani przewidują, że antagonista mógł stać za stworzeniem szopa pracza. A skoro pojawi się także Cosmo the Space Dog, to jest szansa na to, że w Guardians Of The Galaxy Vol. 3 zobaczymy więcej genetycznie zmodyfikowanych zwierząt.

Są także plotki, że bratnia dusza Rocketa, Lylla, także pojawi się w filmie. W zwiastunie pokazano też pierwsze spojrzenie na Willa Poultera jako Adama Warlocka.

Strażnicy Galaktyki 3 - to koniec?

Reżyser James Gunn powiedział na Comic-Conie:

To koniec tej historii. Przepraszam. Niektóre historie muszą dobiec końca. To nie znaczy, że wszyscy umierają.

Za to wielu fanów po panelu napisało na mediach społecznościowych, że zwiastun wygląda fenomenalnie, ale prawdopodobnie będzie to bardzo wzruszający seans, bo to koniec ery Strażników Galaktyki w MCU.