Krytycy ocenili Nosferatu. Najlepszy film Roberta Eggersa, horror roku, a może nawet i dekady

Robert Eggers to od kilku lat powiew świeżości w kinie jeśli chodzi o gatunek horrorów, a jego historyczne dreszczowce spotykają się z uznaniem publiczności oraz krytyków. Nosferatu to największe dotychczasowe przedsięwzięcie nie tylko z powodu adaptowania jednej z najbardziej kultowych legend i opowieści, ale też sprawienia, aby publiczność raz jeszcze zaczęła się bać wampirów, które w ostatnich dekadach zostały złagodzone, o czym sam reżyser wspominał. Czy mu się to udało?

W serwisie Rotten Tomatoes Nosferatu ma obecnie 95% pozytywnych recenzji krytyków na bazie 55 tekstów. To przekłada się na średnią ocenę w wysokości 8.2/10. Dla porównania jest to ocena zbliżona do Substancji, którą wcześniej w tym roku nazywano jednym z najlepszych filmów, choć tam ilość recenzji po czasie jest oczywiście większa.

Co dokładnie sądzą krytycy?

Nosferatu - recenzje krytyków

Po raz kolejny w tym roku nowa premiera jest nazywana wszem i wobec jednym z najlepszych filmów ostatnich dwunastu miesięcy, a także najlepszym w swoim gatunku. Nie inaczej jest z Nosferatu, którego krytycy nazywają najlepszym horrorem 2024 roku. Niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że to jeden z najlepszych horrorów w historii kina. To znajoma historia, ale opowiedziana na nowy sposób, choć bez zbędnej i przesadnej modernizacji tematu. To bardzo krwawy, brutalny i erotyczny gotycki horror. Znajoma historia pozwala reżyserowi na bawienie się nią, co ten skrzętnie wykorzystuje. Scenariusz to przy tym jedna z niewielu wad produkcji, ponieważ nie ma do zaoferowania tak dużo, co warstwa wizualna i reżyseria. Fabuła jest raczej przewidywalna i dobrze znana, brak w niej większych zwrotów akcji i zaskoczeń. Zmiany wprowadzone przez Eggersa wystarczają jednak, by było to coś nowego i ciekawego do doświadczenia, nawet jeśli nie ma w tym takiego polotu, co w pozostałych elementach produkcji. Nosferatu to również uczta dla oczu i jeden z najpiękniejszych filmów w ostatnim czasie. Reżyser i operator wykorzystują głębokie cienie oraz światło księżyca i świec w sposób, który na długo zapada w pamięć.

Fani Roberta Eggersa mają być zadowoleni, ponieważ zdaje się, że początki reżysera miały prowadzić właśnie do tego momentu. Nosferatu to najbardziej "eggersowa" produkcja, w której może on puścić wodze fantazji. Jeśli poprzednie filmy spod jego ręki Wam się podobały, to gwarantowane jest, że Nosferatu okaże się jeszcze lepsze. "Więcej Eggersa w Eggersie". Krytycy nie mają wątpliwości, że jest do tej pory jego najlepsze dzieło.

Fani horrorów też powinni wyjść nasyceni z seansu, ponieważ krytycy uważają Nosferatu za jeden z najstraszniejszych filmów ostatnich lat. Trzyma w napięciu od samego początku do końca, jest krwawy i brutalny. Jest w nim kilka "jumpscare'ów", ale nie są one bezczelne i na wymuszone. Film sprawił, że mitologia wampirów ponownie stała się przerażająca. A jeśli ktoś z Was nie boi się szczurów, to po seansie może zacząć.

Bill Skarsgård jest chwalony z każdej strony za swój występ w roli hrabiego Orloka. Krytycy porównują jego występ do Vlada Gary'ego Oldmana z Drakuli. Jest przerażający i kompletnie znika w swojej roli. Rządzi każdą sceną, w której się pojawia i wprowadza atmosferę niepokoju. Tuż za nim pochwałami obsypywana jest Lily-Rose Depp, która gdyby nigdy to, że Akademia nie zwraca aż takiej uwagi na horrory, mogłaby powalczyć zdaniem wielu o Oscara. Jeden z najlepszych występów tego roku. Pochwały otrzymał też Nicholas Hoult, choć w mniejszej ilości oraz Willem Dafoe, którego postać jest chwalona za wprowadzenie szaleństwa i humoru do poważnej, gotyckiej produkcji. Widać, że dobrze się bawił na planie.

Jeśli jednak poprzednie filmy reżysera Wam się nie podobały, a nie lubicie wolno rozwijającego się kina, to Nosferatu może nie być dla Was. Za to każdy inny powinien się świetnie bawić i wynieść coś dla siebie z seansu.

Nosferatu - co wiadomo o filmie?

Nosferatu to nowe, świeże spojrzenie na gotycką opowieść o obsesji pomiędzy młodą kobietą a starożytnym transylwańskim wampirem. Akcja dzieje się w XIX-wiecznych Niemczech. Prastary krwiopijca zakochuje się do szaleństwa, śledząc losy wybranki. Wywołuje przy tym nieopisaną grozę.

Do obsady należą Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Willem Dafoe oraz Bill Skarsgård w przerażającej roli wampira. Jak tłumaczył wcześniej reżyser oraz jeden z aktorów, transformacja sprawia, że z pewnością nie poznamy Billa.

Światowa premiera filmu została zaplanowana na 25 grudnia 2024 roku.

