Strażnicy Galaktyki Vol. 3 - gwiazda Borata, Maria Bakalova z kluczową rolą w filmie MCU

materiały prasowe

Wschodząca gwiazda z Bułgarii, Maria Bakalova amerykański debiut aktorski zaliczyła w Kolejny film o Boracie i została za tę rolę nominowana do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Portal Deadline podał informację o jej udziale w nadchodzącym widowisku Kinowego Uniwersum Marvela - Guardians of the Galaxy Vol.3.

Na ten moment nie są znane szczegóły fabuły widowiska, ani nie ma też informacji na temat roli, którą odegra Maria Bakalova. Jakiś czas temu rozpoczęły się zdjęcia do filmu, a wiemy, że w obsadzie powrócą Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, a także po raz pierwszy zobaczymy Willa Poultera i Danielę Melchior. Reżyser, James Gunn na swoim Twitterze potwierdził informację o angażu Bakalovej:

https://twitter.com/JamesGunn/status/1534011189298012161

Zobacz także:

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w 2023 roku.