Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta - czas trwania filmu Disney+. Nie trzeba pauzować, by iść do toalety

fot. Marvel

Jaki czas trwania filmu Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta? Według nowych doniesień produkcja Disney+ będzie trwać 41 minut i 55 sekund. Podkreślono, że jest to czas z napisami końcowymi.

Informacja pochodzi od użytkownika Twittera znanego jako Cryptic4kQual. Jest to nowa osoba dająca cynki na temat czasu trwania różnych produkcji Disney+, której doniesienia do tej pory się sprawdzały. Niedawno podał on prawidłowy czas trwania 10. odcinka Andora oraz finału Mecenas She-Hulk.

Nie jest to zaskoczenie, bo pierwsza specjalna prezentacja Marvela, czyli Wilkołak nocą trwał 53 minuty. A nowa produkcja Jamesa Gunna jest częścią tej nowej serii krótkometrażowych filmów.

Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta - o czym jest film?

Jest to świąteczny film o popularnych bohaterach MCU. Bohaterowie wyruszają na Ziemię, aby odnaleźć niezapomniany prezent świąteczny dla Petera Quilla. Decydują się... porwać Kevina Bacona i dać go mu na święta.

W obsadzie są Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Kevin Bacon, Vin Diesel i Bradley Cooper. Z informacji prasowej wynika, że pojawi się Michael Rooker, więc prawdopodobnie dostaniemy scenę retrospekcji z Yondu.

Premiera 25 listopada 2022 roku w Disney+.