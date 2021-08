Strażnicy Galaktyki - Dave Bautista "trzęsie się" na myśl o relacji Draxa i Thanosa

Dave Bautista to aktor, który w filmie Strażnicy Galaktyki wcielił się w Draxa. W jednym z ostatnich wywiadów odtwórca tejże postaci pozwolił sobie na szczerość i zdradził, jak zapatruje się na to, co w filmie działo się pomiędzy portretowanym przez niego Draxem a Thanosem, którego grał Josh Brolin. Bautista wyjawił, że daleki jest od tego, by być zadowolonym z interakcji wspomnianych bohaterów w toku wydarzeń, jakie rozegrały się w MCU.

Bautista uważa, że scenarzyści zamietli pod dywan kwestie relacji Draxa i Thanosa, a za każdym razem, gdy przypomina sobie, co się wydarzyło, trudno mu zachować spokój.

Cała historia Draxa i Thanosa wydaje się zamieciona pod dywan. Zastanawiałem się dlaczego, lecz każdy powód, jaki jestem w stanie wymyślić, jedynie sprawia, że aż się trzęsę.

https://twitter.com/DaveBautista/status/1424707478839758855

Przypomnijmy, że w MCU bohater, którego portretuje Bautista, chciał zabić Thanosa, lecz w komiksach więź Draxa i Thanosa była głębsza.

Twórcami obu wspomnianych postaci są Jim Starlin oraz Mike Friedrich.