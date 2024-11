Sony się wygadało? Potwierdzili TĘ postać w Spider-Manie 4

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Dziennikarz The Cosmic Circus zauważył post Sony Pictures Japan z 8 listopada opublikowany na oficjalnej stronie, który dotąd umknął uwadze. Wpis dotyczył jest informacją prasową o filmie Spider-Man 4 i wspominał o obecności Toma Hardy’ego jako Venoma. Informacja, zgodna z wcześniejszymi plotkami, tym razem pochodziła z oficjalnej strony Sony Pictures z Japonii.

Venom w Spider-Manie 4?

Czy to możliwe, że doszło do pomyłki? A może ktoś uznał plotkę za oficjalną wiadomość? Wydaje się to mało prawdopodobne. Warto przypomnieć, że przed premierą filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, konto Sony Pictures z innego kraju ujawniło w mediach społecznościowych obecność Pajączków Tobeya Maguire’a i Andrew Garfielda, co ostatecznie się potwierdziło.

Na razie jednak tę informację traktujemy jako plotkę. Według doniesień Venom i Spider-Man mieliby zmierzyć się z Knullem, zaprezentowanym wcześniej w Venomie 3. Fabuła filmu ma nawiązywać do wydarzeń z Avengers: Doomsday, a premiera zaplanowana jest na 2026 rok. Szczegóły dotyczące pogłębionej współpracy Marvel Studios i Sony Pictures pozostają nieznane.

Prace na planie Spider-Mana 4 mają ruszyć latem 2025 roku.