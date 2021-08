Beta Ray Bill odciął głowę złoczyńcy MCU bronią potężniejszą niż Stormbreaker

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Niejednokrotnie donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z komiksowej serii Beta Ray Bill, w której tytułowy bohater, pragnąc odzyskać Stormbreakera i swoją humanoidalną formę, udał się do wymiaru Muspelheim, aby stawić czoło znanemu także z MCU złoczyńcy, Surturowi. W 5. i zarazem finałowym zeszycie opowieści protagonista zabił demona odcinając mu głowę - i to za pomocą należącego do łotra, potężnego miecza o nazwie Zmierzch.

Na placu boju Beta Ray Bill był wspomagany przez trolla Pipa i Egzekutora - ten ostatni powalił monstrualnie wielkiego Surtura wystrzałem z broni (pocisk został stworzony z obdarzonego świadomością statku głównego bohatera, Skuttlebutta). To właśnie wtedy Zmierzch nieoczekiwanie wybrał protagonistę na swojego nowego właściciela; Beta Ray Bill zabił nim złoczyńcę, co w konsekwencji doprowadziło również do jego przemiany na poziomie wizualnym, przywracając mu bardziej ludzką formę.

Nie jest jasne, w jakim kierunku rozwinie się teraz komiksowa historia Bety Ray Billa w kolejnych opowieściach - spekuluje się, że w najbliższej przyszłości jego losy mogą przeplatać się z przygodami Thora.