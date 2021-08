Doktor Strange zabił mocarza, który miał wejść do MCU. Trzy Matki idą po Najwyższego Maga

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

Sporo dzieje się w komiksowym świecie Doktora Strange'a. Kilkanaście dni temu donosiliśmy Wam, że Najwyższy Mag w zeszycie Savage Avengers #23 najprawdopodobniej połączy siły z mitycznym, wszechpotężnym potworem Shumą-Gorathem, tym samym, który według niektórych spekulacji może pojawić się w MCU w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jak się jednak teraz okazuje, heros zabił złoczyńcę w nietypowych okolicznościach.

Shuma-Gorath został bowiem otruty i niemalże w całości pożarty przez głównego łotra serii Savage Avengers, mrocznego czarnoksiężnika Kulana Gatha. Strange dotarł do niego przy pomocy udostępnionego mu przez Man-Thinga Nexusa (Ogniwa) Rzeczywistości; widząc tragiczne położenie antagonisty, Najwyższy Mag postanowił skrócić jego cierpienia, przebijając ciało odwiecznego wroga ostrzem Conana.

Marvel w chwili obecnej skupia się również na promocji rozpoczynającego się we wrześniu eventu Śmierć Doktora Strange'a. W 3. zeszycie głównego cyklu do uniwersum Domu Pomysłów zostaną wprowadzone tajemnicze, złowieszcze Trzy Matki, mistyczne byty, które mają wykorzystać sytuację powstałą po śmierci Najwyższego Maga. Będą to: Los (kapłanka magii kosmicznej), Korona (potężna królowa i wojowniczka) oraz Pełzająca (potwór stworzony z robaków plujących kwasem). Trzy Matki mają być na tyle potężne, że mogą zniszczyć cały marvelowski wszechświat - nie jest też wykluczone, że to one doprowadzą do śmierci Strange'a.

Oto plansze z obu zeszytów (w galerii znajdziecie również grafiki z komiksu Defenders #1, w którym Strange zmierzy się z Zamaskowanym Najeźdźcą - ten ostatni korzysta z ogromnej mocy jednego z pierwszych artefaktów w historii uniwersum Marvela, Maski Wieczności):